Šokujúci ROZCHOD v Hollywoode: Hviezdy pár sa rozchádza po 28 rokoch vzťahu!

Herečka Lori Loughlin (61), známa najmä ako tetička Becky zo seriálu Plný dom, a módny návrhár Mossimo Giannulli (62) hlásia koniec. Po takmer 28 rokoch spoločného života si povedali dosť – a dnes už žijú oddelene. Správu potvrdil hovorca Loughlin, ktorý však dodal, že žiadny rozvod zatiaľ oficiálne neprebieha.
Dvojica má spolu dve dospelé dcéry – influencerkou Olivia Jade (26) a Isabellu Rose (27). Len pred pár mesiacmi sa rozhodli predať svoju luxusnú vilu v Hidden Hills za neuveriteľných 16,5 milióna dolárov, čo už vtedy vyvolalo špekulácie o problémoch v ich vzťahu.
Ich manželstvo pritom nebolo bez škandálov. V roku 2019 sa obaja dostali na titulky médií kvôli univerzitnému podvodu. Priznali, že zaplatili pol milióna dolárov, aby ich dcéry prijali na prestížnu University of Southern California ako „veslárky“, hoci nikdy nesedeli v lodi. Loughlin si vo federálnej väznici odsedela dva mesiace, Giannulli až päť mesiacov.
Herečka po prepustení priznala, že sa snaží nežiť minulosťou: „Všetci robíme chyby. Moja rodina ma vždy viedla k tomu, aby som veci púšťala a nehrabala sa v negatívach. Život je príliš krátky,“ povedala v jednom z prvých rozhovorov.
O ich kríze sa však hovorilo už skôr. Podľa amerických médií sa pohádali napríklad o tom, či na súd do Bostonu poletia súkromným lietadlom – Lori bola proti, Mossimo za. Ona bola údajne nahnevaná aj na to, že spočiatku odmietol dohodu o vine a treste. Hoci herečka pred pár rokmi tvrdila, že škandál ich posilnil, realita je dnes iná. Ich manželstvo sa definitívne rozpadlo – a ich dcéra Bella má podľa zdrojov veľké obavy, že rodičia sa nakoniec oficiálne rozvedú.
