Herec zo seriálu Plný dom si zastal kolegyňu: Jej EX je hrozný NARCIS!

LOS ANGELES - Herec John Stamos (62) sa pustil do bývalého manžela svojej dlhoročnej priateľky a kolegyne z Plného domu Lori Loughlin (61). Na margo Mossima Giannulliho, s ktorým herečka nedávno ukončila takmer 28-ročné manželstvo, si nebral servítku pred ústa.
„Poznám Lori už štyridsať rokov. Po pár rokoch človek vie, aký kto je. Táto žena je svätica. A mne je z toho celého momentálne len smutno,“ vyznal sa Stamos v podcaste Good Guys. Herec, známy zo seriálu Plný dom (Full House), otvorene priznal, že Loughlin pre svojho exmanžela trpela viac, než by si zaslúžila. „Snažil som sa jej byť oporou počas rozvodu aj vtedy, keď vypukol škandál s univerzitami. Nebudem riešiť, do akej miery v tom bola, ale viem, že nie. A nakoniec kvôli tomu idiotovi išla do väzenia na tri mesiace,“ povedal ostro.
Podľa neho by sa Giannulli mal konečne vyrovnať so svojimi problémami. „Modlil som sa, aby sa dal dokopy. Má v sebe nejakú prázdnotu, ktorú sa snaží zaplniť. Všetko zlé, čím Lori prešla, nejako súvisí s týmto chlapom,“ dodal Stamos. Herec zároveň naznačil, že počas manželstva musela Loughlin znášať viac, než sa verejnosť domnieva. „Je to úspešný muž, to mu neberiem. Ale je to hrozný narcis – a z toho sa človek podľa mňa nikdy nedostane. Už s ním nikdy neprehovorím,“ vyhlásil rázne.
Je rozhodnuté! Herečka z Plného domu a jej manžel idú do väzenia: Najväčší podvod v dejinách
V apríli 2019 otriasla americkou spoločnosťou správa o podvodnej schéme s prijímaním študentov na prestížne univerzity. Medzi obvinenými sa ocitli aj Loughlin a Giannulli. Pár neskôr priznal vinu, že zaplatil 500-tisíc dolárov, aby ich dcéry Isabella Rose (27) a Olivia Jade (26) prijali na University of Southern California ako členky veslárskeho tímu – hoci nikdy neveslovali. Lori si odpykala dva mesiace vo federálnom väzení v Kalifornii a bola prepustená v decembri 2020. Giannulli strávil za mrežami päť mesiacov a prepustili ho v apríli 2021.
Začiatkom októbra potvrdil hovorca herečky pre Page Six, že pár po takmer troch desaťročiach žije oddelene. „Lori a Mossimo sú momentálne každý inde. Žiadne právne konanie zatiaľ neprebieha,“ uviedol zdroj. Podľa informácií Page Six našla hviezda seriálov Fuller House a Beverly Hills 90210 v manželovom telefóne kompromitujúce správy a e-maily. „Mossimo ju využíval celé roky. Dúfala, že po prepustení z väzenia sa zmení, no stal sa ešte horším,“ povedal priateľ herečky. Dnes má Lori jasno – nechce mať s ním už nič spoločné a chce si získať späť svoj život. „Ich dcéry oboch milujú a jediné, čo si želajú, je, aby boli šťastní,“ dodal zdroj pre magazín People.