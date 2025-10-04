Chcela byť príliš SEXI, ale: Slávna herečka to pokazila bombarďákmi!

PARÍŽ - Na Parížskom týždni módy chcela herečka Shailene Woodley zažiariť v odvážnych čipkovaných minišatách. Namiesto efektu zvodnej bohyne však všetkých zaskočila výberom spodnej bielizne.
Parížsky týždeň módy vždy prináša množstvo odvážnych a nezabudnuteľných outfitov, no nie každý experiment dopadne podľa predstáv. Americká herečka Shailene Woodley sa na prehliadke luxusnej značky rozhodla ukázať svoju zvodnejšiu stránku. Obliekla si na seba priesvitné čipkované minišaty, ktoré pôsobili na prvý pohľad veľmi odvážne a sexi.
No namiesto jemnejšieho, rafinovanejšieho spodného prádla zvolila klasické nohavičky s vysokým pásom – takzvané „bombarďáky“. Kým niektorí fanúšikovia ocenili jej sebavedomie a prirodzenosť, iní sa nevedeli ubrániť porovnaniu s legendárnou Bridget Jones, ktorá preslávila práve tento typ spodnej bielizne.