Veľké novinky v kráľovskej rodine: Princezná nastúpila na vojenský výcvik!

AMSTERDAM - Holandská korunná princezná Amalia, 21-ročná dcéra kráľa Viliama-Alexandra a kráľovnej Maximy, začala svoj vojenský výcvik, oznámila v utorok holandská kráľovská rodina. Informovala o tom agentúra DPA, z ktorej čerpala TASR.
Amalia je prvou ženou z holandskej kráľovskej rodiny, ktorá slúži v ozbrojených silách. Vojenský výcvik kombinuje so štúdiom práva v Amsterdame. Slúžiť bude ako námorníčka tretej triedy v námorníctve a ako vojačka tretej triedy v pozemných silách a letectve, uvádza sa v kráľovskom dekréte, ktorý nadobudol účinnosť 30. septembra.
Výcvik sa štandardne začína niekoľkotýždňovou základnou prípravou zahŕňajúcou mnoho fyzických aktivít. Táto časť však bola v prípade princeznej odložená, keďže si v júni pri páde z koňa zlomila ruku. Začína teoretickou časťou výcviku, ktorú absolvuje na administratívnom oddelení ministerstva obrany.
Po ukončení tohto výcviku bude povýšená do hodnosti čatára, uviedol kráľovský dvor. Doplnil, že princezná sa dala na vojenský výcvik dobrovoľne, absolvuje ho v čase svojho voľna a nie je to jej oficiálna služba.