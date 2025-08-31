SMUTNÉ VÝROČIE: 28 rokov od tragickej NEHODY princeznej Diany... Ľudia NEZABUDLI!

LONDÝN/PARÍŽ – Ubehlo už neuveriteľných 28 rokov od tragickej nehody princeznej Diany (†36), ktorá šokovala celý svet. Dodnes patrí medzi najobľúbenejšie a najmilovanejšie členky britskej kráľovskej rodiny a milióny fanúšikov na ňu nezabúdajú.
Pri bránach Kensingtonského paláca, kde kedysi Diana žila, sa aj tento rok zhromažďujú ľudia, ktorí jej prinášajú kvety, vence a zapálené sviečky. Priamo v záhrade stojí aj socha princeznej, ktorú nechali odhaliť jej synovia William a Harry.
Diana Frances Spencer, známa ako princezná z Walesu, bola symbolom láskavosti, úprimnosti, odvahy, ale aj zraniteľnosti. Milovali ju nielen Briti, ale aj celý svet. Preslávila sa svojou krásou a charizmou, no aj angažovanosťou – podporovala charitu, bojovala proti mínam a venovala sa chorým a opusteným. Jej život bol plný rozporov. Na jednej strane žiarila na titulných stránkach, na druhej bojovala so smútkom v osobnom živote.
Dianina posledná cesta sa začala 31. augusta 1997 spred hotela Ritz v Paríži. V čiernom Mercedese sedela so svojím milencom Dodim Fayedom a vodičom Henrim Paulom. Auto sa rútilo rýchlosťou až 120 km/h, keď vbehlo do tunela pod mostom Alma. Mali sa týmto spôsobom striasť dotieravých fotografov, ktorí ich prenasledovali. Plán však skončil tragicky – Dodi a Henri zomreli okamžite, princezná bojovala o život ešte niekoľko hodín v nemocnici, no márne.
Na mieste nehody sa našli stopy po iných vozidlách, rozbité časti áut či dokonca rozkotúľané perly. Vyšetrovateľka Martine Monteil priznala, že prípadom bola doslova posadnutá. Francúzski experti neskôr potvrdili, že vodič bol pod vplyvom alkoholu aj liekov. Napriek tomu sa začali množiť konšpiračné teórie – od plánovanej vraždy až po zásah britskej tajnej služby. Otec Dodiho Fayeda dodnes verí, že za smrťou jeho syna a Lady Diany stálo kráľovské pozadie.
Šokujúce je, že Diana mala už mesiace pred smrťou tušenie, čo sa stane. V liste, ktorý zverila do rúk Paulovi Burrellovi, napísala: „Sedím tu, pri svojom stole v októbri a túžim po niekom, kto by ma objal a povzbudil ma, zdvihol hlavu a aby som zostala silná. Toto obdobie v mojom živote je najnebezpečnejšie... Plánujú "nehodu" v mojom aute, zlyhanie brzdy a vážne zranenie hlavy, aby pripravili pôdu pre Charlesa, aby sa oženil.“