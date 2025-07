Už je z nej mladá dáma! Princezná Charlotte vyráža dych: Má 10 rokov a... TOTO jej vážne dovolili?

Princezná Charlotte (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Britská kráľovská rodina opäť zažiarila na prestížnom finále Wimbledonu. Tentoraz však všetky pohľady pútala malá princezná Charlotte. Dcéra princa Williama a princeznej Kate sa predviedla ako hotová mladá dáma – no najväčší rozruch spôsobil drobný detail, ktorý by v jej veku len málokto čakal... Toto jej rodičia vážne dovolili?

Princezná Charlotte očarila svojím uhladeným vzhľadom – v decentných šatách, s dlhým pleteným copom a ovievačkou v ruke pôsobila úplne suverénne. Správala sa s noblesou, akú by jej mohla závidieť nejedna dospelá žena. No čo fanúšikov skutočne prekvapilo, bol lak na jej nechtoch – v jemnom, no viditeľnom odtieni.

Vzhľadom na to, aké prísne pravidlá zvyčajne v kráľovskej rodine platia pre deti, ide o pomerne nezvyčajné rozhodnutie. Zdá sa, že kráľovská rodina dáva Charlotte priestor prejaviť svoj štýl a osobnosť už od útleho veku. A hoci má len 10 rokov, jej vystupovanie aj vizáž dokazujú, že z nej rastie sebavedomá mladá žena, ktorá sa vo verejnosti cíti ako doma. Nečudo, že mnohí už teraz špekulujú, akú úlohu raz zohrá v modernej monarchii.

Princezná Charlotte (Zdroj: Profimedia)