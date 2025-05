Potvrdené! Rihanna je TRETÍKRÁT TEHOTNÁ: Na MET GALA ukázala bruško!

Rihanna na Met Gala 2025 (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Len pred týždňom sme na Topkách informovali o údajnom Rihanninom tehotenstvo. O tom začali špekulovať jej fanúšikovia po tom, čo sa im nazbieralo viacero dôkazov, ktoré tomu mali nasvedčovať. No a špekulácie sa potvrdili - hviezda sa na v pondelok na MET Gala objavila s tehotenským bruškom!

Speváčka je mamou dvoch synov - RZA a Riota Rose. Fanúšikovia však v uplynulých týždňoch začali špekulovať, že pod srdcom nosí už tretie dieťa. Nasvedčovať tomu mal fakt, že náhle zrušila júlove koncerty v Londýne, ktoré mali byť jej comebackom na hudobnú scénu, navyše sa zmenil aj jej štýl obliekania. V poslednom období sa na verejnosti objavovala len vo voľnejšom oblečení.

No a detektívna práca speváčkiných fanúšikov sa ukázala ako úspešná. V New Yorku sa v pondelok konal ďalší ročník módnej charitatívnej akcie MET Gala, no a len čo naň Rihanna dorazila, potvrdilo sa, že všetky dohady boli správne. V róbe, ktorú mala na sebe, sa jej totiž črtalo výrazné tehotenské bruško. A rozhodne to nevyzerá na prvé mesiace tehotenstva, ale že jej pôrod pomaly klope na dvere. Pozrite, ako jej to pristalo!

Móda z Met Gala. (Zdroj: SITA)

Rihanna na Met Gala 2025 (Zdroj: SITA)