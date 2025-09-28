Kedysi na dne, dnes žiari! Hviezda (62) Melrose Place ohúrila vzhľadom: Aha, ako dnes vyzerá!

LOS ANGELES – Mnohí ju už dávno odpísali, no kedysi problémová herečka Heather Locklear (62) dokázala, že nikdy nie je neskoro začať odznova. Nezabudnuteľná Amanda Woodward zo seriálu Melrose Place či hviezda legendárnej Dynastie prekvapila fanúšikov novou fotografiou z natáčania podcastu What Do You Want? – a vyzerá na nej priam senzačne!
Aktuálne FOTO slávnej herečky vás šokuje: Kedysi sexi kráska, dnes... Uff! Ako iná žena
Heather sa pochválila spoločnou snímkou na sociálnej sieti Instagram, kde pózuje s kamarátkou Jillian Barberie a internetovou osobnosťou Twelve28rx. Trojica spoločne propaguje svoj nový podcast, v ktorom sa otvorene rozprávajú „úplne o všetkom“. A že má Heather o čom rozprávať, o tom niet pochýb.
V 80. a 90. rokoch patrila Heather medzi najkrajšie herečky Hollywoodu. Bola vydatá za bubeníka Tommyho Leeho a neskôr za gitaristu Richieho Samboru. Práve po rozvode so Samborom, s ktorým vychovávali dcéru Avu (dnes má už 28 rokov), sa jej život začal rúcať. Nasledoval vzťah s kolegom z Melrose Place Jackom Wagnerom, dokonca aj zásnuby – no v roku 2011 prišiel rozchod. Potom už prišli len roky plné alkoholu, úzkostí a depresií.
Heather bola niekoľkokrát zatknutá – za jazdu pod vplyvom, domáce násilie aj útok na policajta. Dokonca sa pokúsila o samovraždu. Sama priznala, že na odvykačkách bola až dvadsaťkrát. Nový začiatok prišiel až v roku 2019, keď sa rozhodla abstinovať. Veľkú úlohu zohrala láska k bývalému motokrosovému jazdcovi Chrisovi Heisserovi, s ktorým chodila už na strednej škole. Dali sa dokopy v roku 2017 a hoci sa tento rok rozišli, Heather sa našťastie podarilo poraziť vlastných démonov.
Dnes je Heather Locklear späť – vyrovnaná, sebavedomá a plná energie. Novou fotkou v podcaste dokázala, že aj po rokoch bojov môže hollywoodska hviezda znova zažiariť. Fanúšikovia zaplavili jej profil chválami a nešetrili komplimentmi: „Vyzeráš úžasne, Heather!“ či „Stále tá istá kráska!“ Čo hovoríte vy?
