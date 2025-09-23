Herec Mike Heslin (†35) zomrel počas večere v reštaurácii: Personál vraj BRÁNIL v jeho záchrane!

LAS VEGAS – Herec Mike Heslin (†35), známy zo seriálu Lioness a romantických filmov Hallmarku, zomrel počas oslavy svojich narodenín v Las Vegas. Podľa novej žaloby jeho manžela Scottyho Dynama išlo o zbytočnú a odvrátiteľnú tragédiu.
Ako informuje Page Six, incident sa odohral v luxusnej reštaurácii Javier’s v hoteli Aria, kde mal Heslin počas večere náhle skolabovať. Dynamo tvrdí, že jeho manžel jasne vykazoval známky vážnej zdravotnej núdze, no personál neurobil nič pre záchranu života. Naopak – údajne dokonca bránil hosťovi, ktorý sa snažil začať s resuscitáciou (KPR).
Ďalším šokujúcim tvrdením je, že reštaurácia vôbec nepriniesla defibrilátor, ktorý sa pritom nachádzal priamo na mieste. Heslinovi priatelia tiež uvádzajú, že boli z reštaurácie počas incidentu násilne vyvedení a dokonca sa im mali vyhrážať zatknutím, ak by sa pokúšali pomôcť. Scotty Dynamo podal žalobu 18. septembra a tvrdí, že práve séria zlyhaní zo strany personálu pripravila jeho manžela o život.