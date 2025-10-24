ŠOK pre fanúšikov obľúbeného seriálu: Zomrela len 23-ročná hviezda... Trpela zriedkavou chorobou!

LOS ANGELES - Hollywood zasiahla ďalšia tragédia. Mladá herečka Isabelle Tate, známa zo seriálu „9-1-1: Nashville“, zomrela vo veku len 23 rokov – len pár dní po nakrúcaní jednej z epizód.
Podľa informácií portálu TMZ herečka zomrela pokojne v spánku. Jej agent potvrdil, že Isabelle dlhé roky bojovala so zriedkavým neuromuskulárnym ochorením Charcot-Marie-Tooth, ktoré ju pripútalo na invalidný vozík. Choroba postihuje nohy, no môže zasiahnuť aj pľúca či srdce.
„Napriek svojmu zdravotnému stavu sa nikdy nevzdávala. Herectvo milovala odmalička, no kvôli chorobe sa svojho sna na čas vzdala. Keď však dostala úlohu v 9-1-1, bola nadšená – bol to pre ňu splnený sen,“ povedal jej agent pre médiá. Isabelle stvárnila postavu Julie v pilote najnovšieho spin-offu populárneho seriálu „9-1-1“, v ktorom účinkujú aj LeAnn Rimes a Chris O’Donnell.
Predtým absolvovala Middle Tennessee State University a podľa známych bola „plná energie, neúnavná bojovníčka“ a „najláskavejšia osoba, akú ste mohli stretnúť“. Pohreb mladej herečky sa uskutoční v piatok. Fanúšikovia i kolegovia zaplavili sociálne siete dojemnými odkazmi a spomienkami. „Mala v sebe oheň, ktorý dokázal rozžiariť každú miestnosť,“ napísala jedna z jej kamarátok. Isabelle Tate mala len 23 rokov.