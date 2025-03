Dolly Parton pár dní po smrti milovaného manžela (†82): Uctila si ho dojemnou piesňou!

Dolly Parton (Zdroj: SITA)

Počas minulého týždňa sme vás informovalo o smrti Carla Thomasa Deana, ktorý bol životnou láskou hviezdnej Dolly Parton. Tá o jeho smrti informovala prostredníctvom sociálnych sietí, kde zverejnila krátky odkaz.

Následne sa však fanúšikom prihovorila opäť a svojho zosnulého manžela si uctila krásny spôsobom. Parton totiž zverejnila krásnu baladu s názvom If You Hadn't Been There, ktorá je venovaná práve Deanovi.

„Do Carla som sa zamilovala, keď som mala 18. Spoločne sme strávili krásnych 60 rokov. Tak, ako každý krásny príbeh lásky, tak ani ten náš nikdy neskončí. Bude žiť v spomienkach a piesni. Vždy bude hviezdou môjho života a túto pieseň venujem jemu,“ uviedla speváčka na sociálnej sieti Instagram.