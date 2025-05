Otvorená spoveď Miley Cyrus: Má problém s hlasivkami!

Miley Cyrus (Zdroj: SITA)

Speváčka Miley Cyrus otvorene prehovorila pre Apple Music o zdravotnom probléme, ktorý jej znemožňuje koncertovať. Na hlasivkách má polyp, ktorý jej spôsobuje značné ťažkosti. Polyp prispel k jej charakteristickému chrapľavému hlasu, no zároveň jej výrazne sťažuje vystupovanie. „Je extrémne ťažké s tým vystupovať – je to ako bežať maratón s činkami na členkoch,“ vysvetlila speváčka. Zároveň priznala, že životný štýl plný večierkov, alkoholu a fajčenia počas mladosti jej hlasu nijako neprospel.

„Mám to šťastie, že žijem s týmto zvláštnym stavom. Vďaka nemu je môj hlas naozaj výnimočný," vyjadrila sa. Zásah chirurgov však podľa nej nie je bez rizika – najviac sa obáva, že by mohla prísť o svoju jedinečnú farbu hlasu. „Bojím sa ísť na operáciu, pretože hrozí, že už nebudem znieť ako ja sama," priznala obavy. Kvôli týmto komplikáciám vníma živé koncerty ako čoraz väčšiu záťaž. Ako sama zdôraznila, playback nepoužíva a každé výstupenie je pre ňu náročné.

„Koncerty sú veľmi vyčerpávajúce. Ak by som išla opäť na turné, muselo by to byť udržateľné," uviedla. V rozhovore ďalej odhalila, že počas natáčania silvestrovského špeciálu Miley’s New Year’s Eve Party po boku Dolly Parton prekonala vážnu zdravotnú krízu. Počas predstavenia jej totiž praskla vaječníková cysta. „Zažila som dosť traumatickú skúsenosť počas šou, ktorú som robila s Lornom Michaelsom z SNL,“ povedala. „Praskla mi vaječníková cysta – a nevedeli sme presne, čo sa deje, ale šou sme dokončili. Bolo to dosť traumatizujúce, pretože to bolo extrémne bolestivé – a napriek tomu som tú šou odohrala," povedala.

Miley opäť potvrdila, že je profesionálka, keď vystúpila aj napriek silným bolestiam. Ďalším závažným incidentom bola infekcia, ktorú chytila počas natáčania videoklipu. Počas jednej scény sa váľala po špinavom hollywoodskom Chodníku slávy – a následky na seba nenechali dlho čakať. „Niečo som tam chytila,“ priznala v relácii Jimmy Kimmel Live!. „Začala sa mi rozpadávať noha… v oblasti kolena. A potom mi doktor povedal: ‘Máš predstavu, prečo máš tak brutálnu infekciu na kolene?’“ začala.

V rozhovore vysvetlila, že sa musela priznať k tomu, čo sa stalo počas natáčania: „Musela som mu to povedať. A ten chirurg na mňa pozrel a povedal: ‘Fuj…’ Otvárajú mŕtvoly, pozerajú sa do ľudských vnútorností – a mne povedal, že som odporná. A to robia aj operácie mozgu!“ opísala. „Bol si niekedy na Chodníku slávy uprostred noci?“ spýtala sa moderátora Kimmela a so smiechom dodala: „Myslela som si, že je to môj posledný deň."