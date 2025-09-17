Na hrade Windsor zasahovala POLÍCIA: Premietli tam zábery Trumpa a Epsteina!

WINDSOR - Britská polícia v utorok večer zadržala štyroch ľudí, ktorí na hradby Windsorského kráľovského hradu premietali fotografie a videá zobrazujúce amerického exprezidenta Donalda Trumpa spolu so zosnulým finančníkom a odsúdeným sexuálnym páchateľom Jeffreyom Epsteinom.
V ten istý deň Trump pricestoval do Spojeného kráľovstva na svoju druhú návštevu. Na Windsorskom hrade ho v stredu privíta kráľ Karol III. spolu s kráľovnou Kamilou. Na incident upozornila agentúra Reuters, informuje TASR.
V utorok protestujúci rozvinuli veľký transparent s fotografiou Trumpa a Epsteina v blízkosti Windsorského hradu a neskôr na jednu z hradných veží premietli niekoľko ich spoločných fotografií, videozáznamov a list, ktorý Trump údajne Epsteinovi napísal pri príležitosti jeho narodenín. Polícia uviedla, že následne zadržala štyroch ľudí pre „neoprávnené premietanie“.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi. Trump sa so zosnulým finančníkom priatelil, avšak odmieta, že by sa dopustil akýchkoľvek sexuálnych deliktov.
Rozruch Epsteinova kauza vyvolala aj v Británii, pretože v jeho spoločnosti sa pohyboval aj princ Andrew. Bol obvinený zo sexuálneho napadnutia v tom čase 17-ročnej Virginie Giuffreovej, ku ktorému údajne došlo v roku 2001 v jednej z Epsteinových nehnuteľností. Andrew všetky obvinenia poprel a súdnemu procesu sa vyhol uzavretím finančnej dohody s Giuffreovou v roku 2022.
Predtým na žiadosť vojnových veteránov vrátil svoje čestné vojenské hodnosti, bol pozbavený výkonu všetkých povinností člena kráľovskej rodiny a odobrali mu čestné oslovenie "kráľovská výsosť".