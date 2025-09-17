Slávny herec porazil RAKOVINU dvakrát a teraz... NOVÉ informácie o jeho zdravotnom stave!

BEVERLY HILLS - Slávny herec Dolph Lundgren (67) otvorene prehovoril o svojej najťažšej životnej skúške. Roky bojoval s rakovinou, lekári mu predpovedali len pár rokov života – no on sa nevzdal. No a teraz prehovoril o svojom zdravotnom stave...
Legendárny švédsky herec a akčná hviezda Dolph Lundgren, známy najmä ako Ivan Drago z kultového filmu Rocky IV, otvorene prehovoril o svojom ťažkom boji s rakovinou, ktorý trval celé roky. Minulý rok oznámil skvelé novinky – rakovinu sa mu podarilo poraziť. A teraz potvrdzuje, že sa cíti skvelo. „NED, tak to volajú. No evidence of disease – žiadne známky ochorenia,“ vysvetlil herec.
Lundgrenovi diagnostikovali rakovinu pľúc už v roku 2015. S chorobou bojoval v súkromí dlhých osem rokov, než sa o svojom zdravotnom stave rozhodol verejne hovoriť. Aj keď sa mu ochorenie podarilo dostať do remisie, v roku 2020 sa vrátilo. Jeden z lekárov mu dokonca predpovedal, že má pred sebou len dva až tri roky života. Herec sa však nevzdal, vyhľadal druhú pomoc a podstúpil novú liečbu.
V novembri 2023 prišla radostná správa: „Zdravotná aktualizácia – konečne bez rakoviny, s vďačnosťou a nadšením pre svetlú budúcnosť. Ďakujem vám všetkým za podporu,“ napísal vtedy na sociálnych sieťach. Lundgren otvorene priznáva, že posledné roky boli vyčerpávajúce: „Bol to ťažký boj asi päť rokov. Tri roky boli obzvlášť zlé, ale teraz je to lepšie – som späť v normále, cvičím,“ uviedol pre magazín People.
Aj keď sa jeho tréningy zmenili, športu sa nevzdal: „Trochu som sa upokojil. Neponocujem, necvičím tak tvrdo, ale chodím do posilňovne štyri až päťkrát týždenne.“ Po skúsenostiach s vážnou chorobou herec priznal, že zmenil prístup k sebe aj k okoliu. „Myslím, že som k svojmu telu trochu láskavejší,“ hovorí.
„Každý deň som viac vďačný za všetko, čo mám a čo mi vesmír dal. Snažím sa užívať si ľudí, ktorých milujem – svoje deti, manželku a priateľov," vyjadril sa. Dnes už herec hovorí o skúsenosti ako o životnej lekcii: „Bola to pre mňa veľká lekcia a v skutočnosti pozitívna skúsenosť. Ak by som rakovinu nedostal, možno by som sa zabil pri nejakom šialenom kaskadérskom kúsku, pretože predtým som bol príliš intenzívny.“