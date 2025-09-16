Zomrel legendárny Robert Redford (†89): Hollywood v SMÚTKU!

UTAH - Svet filmu prišiel o jednu z najväčších ikon. Robert Redford, herecký idol, oscarový režisér a vášnivý ochranár prírody, zomrel v utorok ráno vo svojom dome v horách neďaleko Prova v americkom Utahu. Mal 89 rokov.
Ako informuje The New York Times, správu potvrdila Cindi Berger, šéfka PR agentúry Rogers & Cowan PMK. Uviedla, že Redford zomrel pokojne v spánku.
Redford patril desaťročia k najobľúbenejším tváram filmového plátna. Bol idolom žien a štúdiá ho predávali ako sexsymbol, no on sám vždy túžil, aby jeho filmy niesli aj hlbší odkaz. Aj preto sa preslávil dielami, ktoré dokázali širokému publiku priblížiť témy ako smútok, politická korupcia či zlyhanie spoločnosti.
Medzi jeho najväčšie filmové hity patrili „Butch Cassidy a Sundance Kid“ (1969), „Podraz“ (1973), „Tri dni Kondora“ (1975) či legendárni „Všetci prezidentovi muži“ (1976) o odhaľovaní škandálu Watergate. Nezabudnuteľné boli aj jeho romantické úlohy po boku hviezd ako Barbra Streisand, Jane Fonda či Meryl Streep.
Keď sa vo veku 40 rokov pustil do réžie, hneď zabodoval. Jeho debut „Bežní ľudia“ (1980) vyhral štyri Oscary, vrátane ceny za najlepšiu réžiu a najlepší film. Neskôr natočil aj oceňovaný film „Quiz Show“ (1994) a drámu „Rieka života“ (1992). Nie všetky projekty mu vyšli, no Redford nikdy nebol ochotný robiť kompromisy len pre úspech v kinách.
Obrovský odkaz zanechal aj mimo kamier. V roku 1981 založil Sundance Institute a už o pár rokov neskôr premenil malý festival v Utahu na Sundance Film Festival – dnes najväčšiu prehliadku nezávislých filmov na svete. Práve tam sa zrodili kariéry tvorcov ako Steven Soderbergh, ktorý tam v roku 1989 predstavil prelomový film Sex, lži a videozáznam.
Robert Redford bol viac než len krásna tvár strieborného plátna. Bol vizionár, ktorý vedel spojiť umenie s posolstvom a dokázal ovplyvniť celé generácie filmárov aj divákov. Hollywood a filmový svet smútia – odišiel muž, ktorého filmy pomáhali Amerike chápať samu seba.