Šokujúce priznanie akčného hrdinu: 8 rokov tajne zvádza boj s rakovinou!

LOS ANGELES - Prehovoril o svojom trápení! Dolph Lundgren (65), známy z mnohých akčných filmov, má za sebou mimoriadne náročné obdobie. Ako švédsky herec v týchto dňoch priznal, už roky zvádza boj so zákernou rakovinou.

Dolphovi Lundgrenovi, ktorý sa preslávil napríklad ako boxer vo filmovej sérii Rocky, lekári diagnostikovali rakovinu v roku 2015. O svojom trápení a boji so zákernou chorobou rozprával v relácii In Depth With Graham Bensinger.

Ako herec uviedol, nádor mu našli v obličke. Po jeho odstránení nasledovala biopsia a zistilo sa, že nádor je zhubný. Akčný hrdina o svojom trápení nikomu nehovoril a pravidelne absolvoval potrebné kontroly a vyšetrenia. Zdalo sa, že je všetko v poriadku, avšak v roku 2020 táto nočná mora opäť ožila.

Lekári mu po absolvovaní magnetickej rezonancie našli šesť nádorov v obličkách a pečeni. „Vtedy mi začalo dochádzať, že to bude vážne,” uviedol Dolph. Podľa jeho slov boli nálezy príliš veľké na odstránenie, a tak mu lekári nasadili chemoterapiu. Objavili sa však ďalšie komplikácie spojené s úbytkom hmotnosti a slávny herec sa začal pripravovať na najhoršie.

Galéria fotiek (7) Dolph Lundgren prehovoril o svojom boji so zákernou rakovinou.

Zdroj: YouTube.com

„Hovorili mi také tie veci, že by som mal tráviť viac času s rodinou. Keď som sa spýtal, koľko času mi zostáva, povedali, že dva alebo tri roky. Ale v hlase som počul, že možno aj menej,” zaspomínal Lundgren na najťažšie obdobie svojho života.

Dolph sa rozhodol vyhľdať ďalšieho odborníka, ktorý mu ponúkol ďalšiu liečbu. Nádory v jeho tele sa postupne začali zmenšovať. „Teraz sme v procese odstraňovania zvyšného tkaniva týchto nádorov. Prognóza je taká, že keď ich odstránia, tak tam dúfam nebude žiadna rakovinová aktivita a lieky by mali všetko ostatné potlačiť,” nevzdáva sa herec, ktorý si po tejto skúsenosti svoj život váži oveľa viac, než predtým.