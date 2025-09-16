Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

KONIEC vzťahu po PÁR mesiacoch: Slávni herci išli OD SEBA!

© Zoznam/lv

LOS ANGELES - Koniec veľkej láske! Hollywoodska hviezda Shailene Woodley a francúzsky herec Lucas Bravo sa rozišli len pár mesiacov po tom, čo verejne priznali svoj vzťah.

Hollywoodska herečka Shailene Woodley a francúzsky herec Lucas Bravo už netvoria pár. Ich vzťah, ktorý prvýkrát priznali v marci tohto roka, sa podľa dobre informovaného zdroja magazínu People skončil. Obaja navyše zo svojich profilov na Instagrame odstránili všetky spoločné fotografie. Herečka vymazala väčšinu svojich príspevkov z obdobia medzi januárom a augustom.

Vrátane záberu, na ktorom Bravo pózuje v Disneylande počas osláv Dňa Star Wars. Herci oficiálne priznali svoju lásku na sociálnej sieti koncom apríla, keď herec zdieľal snímky z ich spoločného výletu v Kalifornii. Ešte v máji sa dvojica striedavo stretávala v USA a vo Francúzsku, aby spolu trávila čas. Aj keď sa zdalo, že dvojica má pred sebou sľubnú budúcnosť, napokon im to nevyšlo.

