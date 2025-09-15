Móda z Emmy 2025: Holubia pani, holé PRSIA prekrývali len šperky a... Rita Ora ZMOKLA?!

LOS ANGELES - V nedeľu večer sa v Peacock Theatre v Los Angeles konali 77. Primetime Emmy Awards 2025. Ide o udeľovanie cien za výsledky v televíznom priemysle. A červený koberec bol opäť prehliadkou krásnych a zaujímavých rób. Herečka Sarah Paulson vyzerala ako holubia pani, Jenne Ortege prekrývali prsia len šperky a Rita Ora vyzerala ako zmoknutá!
Odovzdávania cien sú ostro sledovanou udalosťou nielen kvôli menám ocenených osobností. Mnohí diváci s nadšením sledujú, ako sa hviezdy na červený koberec obliekli. Pozrite sa spolu s nami, ako to vyzeralo na včerajšom udeľovaní Emmy Awards.
Netradičnú róbu od Marca Jacobsa si vybrala napríklad herečka Sarah Paulson, ktorá si zahrala vo filme Debbina 8. Módny kúsok bol posiaty pierkami, vďaka čomu pôsobila ako holubia pani. Honososť outfitu dodali šperky od Boucheron, ktorých hodnota bola viac ako 117 tisíc dolárov.
Za zmienku stoji aj róba seriálovej Wednesday, Jenny Ortegy. Herečka sa po červenom koberci prešla v modely Givenchy by Sarah Burton. A pozornosť pútal predovšetkých vrchnou časťou, kde bola tmavovláska takmer nahá. Prsia jej totiž prekrývalo len množstvo šperkov.
Neprehliadnuteľná bola aj speváčka Rita Ora, ktorá maň ana sebe žlté šaty značky Miu Miu. Ľahký kúsok lesklá pokožka a účes však pôsobili, akoby hviezda cestou na odovzdávanie prestížnych cien zmokla. Veď pozrite sami!
Viac FOTO z príchodov na Emmy 2025 nájdete v GALÉRII!
