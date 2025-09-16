POHORŠENÍ fanúšikovia Hulka Hogana (†71): Na Emmy Awards naňho ZABUDLI!

LOS ANGELES - Po udeľovaní cien Emmy ostali fanúšikovia Hulka Hogana a herca Jonathana Jossa pobúrení, keď zistili, že obaja boli zo zoznamu zosnulých vynechaní, zatiaľ čo sa iným hviezdam dostalo pocty.
Na udeľovaní cien Emmy, sa okrem radosti z víťazstiev nezabudlo ani na zosnulých umelcov. Hviezdy, na ktoré sa spomínalo, boli Ozzy Osbourne, Maggie Smith či Michelle Trachtenberg. Počas emotívneho vystúpenia Vincea Gilla a Lainey Wilson sa na obrazovke striedali fotografie zosnulých. Do smutného zoznamu sa dostali aj Quincy Jones, Loni Anderson, John Amos, Alan Bergman, Valerie Mahaffey, Julian McMahon, David Lynch či George Wendt.
ZVRAT v prípade smrti Hulka Hogana (†71): Všetko je inak? Pravdu má odhaliť POLICAJNÉ VIDEO!
Osobitnú poctu na pódiu vzdala Phylicia Rashad svojmu kolegovi z The Cosby Show, Malcolmovi-Jamalovi Warnerovi, ktorý tragicky zahynul 20. júla v Kostarike, kde sa utopil. No a fanúšikovia Hulka Hogana zostali zaskočení. Všimli si totiž, že legendárneho wrestlera úplne vynechali. Hogan zomrel v júli vo veku 71 rokov na infarkt. „Hulk Hogan bol vynechaný zo spomienky na Emmys,“ napísal jeden fanúšik na sieti X.
Ďalší fanúšik dodal: „Žiadna zmienka o Hulkovi Hoganovi počas In Memoriam na Emmys. Hanebné. Bol na televíznych obrazovkách 40 rokov!“ Nebol to však jediný prípad. Do zoznamu nezaradili ani herca Jonathana Jossa zo seriálu Parks and Recreation, ktorý zahynul v júni po streľbe v Texase. „Takže Emmys jednoducho vynechali Jonathana Jossa zo spomienky In Memoriam??? Neúctivé a kruté,“ rozhorčil sa jeden z divákov.
