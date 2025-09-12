Slávny EX Miley Cyrus sa ZASNÚBIL: Pokľakol pred krásnou modelkou... Aha, na ten PRSTEŇ!

HOLLYWOOD – Jeden z najžiadanejších hercov sveta, Liam Hemsworth (34), je definitívne mimo hry! Herec zo slávnej filmovej ságy Hry o život sa zasnúbil s austrálskou modelkou Gabriellou Brooks (28).
Priateľka slávneho herca ukázala postavu v plavkách: Pod šatami skrýva božské telo!
Radostnú novinu oznámila práve Gabriella – a to priamo na Instagrame. V piatok ráno zverejnila sériu fotiek, medzi ktorými okamžite zaujala prvá. Na nej sedí za Liamom, objíma ho a na hrudi mu hrdo ukazuje diamantový prsteň na ľavej ruke. Nasledovali zábery mora pri západe slnka a detailná fotografia ruky s novým šperkom.
Pre Liama pôjde o druhú svadbu. Ako je známe, v decembri 2018 sa po dlhoročnom vzťahu oženil s Miley Cyrus. Ich manželstvo sa však rozpadlo už o necelý rok. S Gabriellou tvoria pár od decembra 2019, kedy ich paparazzi nachytali na brunchi s Liamovými rodičmi v Austrálii. Na Instagrame sa oficiálne „ukázali“ až v júni 2021. V posledných mesiacoch sa špekulovalo o zásnubách, keď modelku odfotili s prsteňom na ruke počas dovolenky na Ibize. Teraz je už všetko jasné!
