Slávna moderátorka ako ŠEDÁ MYŠKA: Neupravená, nenalíčená... Hlavne NENÁPADNE!

Oprah Winfrey

SANTA BARBARA - Oprah Winfrey (70) pozná azda každý, kto si aspoň raz zapol televízor. V USA patrí k najslávnejším mediálnym osobnostiam. Zostať inkognito je preto pre ňu takmer nemožné. Presvedčila sa o tom aj v týchto dňoch, keď si to namierila do posilňovne. Neupravená, nenalíčená... Paparazzi ju aj tak spoznali!

Oprah Winfrey je známou americkou moderátorkou, ale aj herečkou a vydavateľkou časopisu. Dlhé roky uvádzala vlastnú reláciu Oprah Winfrey Show, je mnohonásobnou držiteľkou ceny Emmy a bola nominovaná dokonca aj na Oscara. Je považovaná za najbohatšiu Afroameričanku 20. storočia a najväčšiu afroamerickú filantropku všetkých čias.

Jej tvár v USA pozná doslova každý. Zostať bez povšimnutia ju tak stojí obrovskú dávku úsilia. Pokúsila sa o to aj v týchto dňoch, keď si išla zacvičiť do posilňovne. Oblečená v čiernych legínach a sivom tričku s nápisom The Beatles, k tomu zelená šiltovka a slnečné okuliare, ktoré jej prekrývali polku tváre. No hoci bola neupravená a bez štipky mejkapu, paparazzi ju spoznali aj tak. Oprah, nabudúce treba viac!

(Zdroj: Profimedia)