Dovolenka sa zmenila na NOČNÚ MORU! Rottrová musela UTIECŤ už po dvoch dňoch

PRAHA - Česká speváčka Marie Rottrová (83) sa na dovolenku do Toskánska nesmierne tešila. Zaslúžený oddych sa ale zmenil na boj o zdravie. Po dvoch dňoch tak musela speváčka opustiť raj na Zemi.
Hoci má speváčka aj vo svojom veku nabitý diár, vyhradila si niekoľko dní na to, aby načerpala nové sily. Toskánsko, známe svojím príjemným počasím, malo byť ideálnym miestom pre relax. Realita však bola iná. „Bolo mi tam tak zle, že sme sa hneď vrátili do Prahy. Keby som tam zostala dlhšie, asi by som skolabovala,“ priznala Rottrová v rozhovore pre český iDnes.cz.
Počas leta v Česku boli teploty pomerne priaznivé, no Taliansko ponúklo extrémne horúčavy, ktoré sa nedali zvládnuť. „Ešte o ôsmej večer bolo vonku 38 stupňov, na piesok sa nedalo bosou nohou stúpiť a voda mala tridsať stupňov,“ opisuje speváčka.
Zúfalú situáciu jej telo nezvládalo, a tak sa rozhodla okamžite opustiť južanský raj. „Manžel vybavil letenky a druhý deň sme leteli domov. Vystúpila som z lietadla, nadýchla sa ruzynského vzduchu a bolo mi dobre,“ dodala s úľavou Rottrová.
I keď si svoju dovolenku nepredstavovala takto, s manželom sa dohodli, že sa do Toskánska čoskoro vrátia. Tentokrát však dúfajú, že si to užijú naplno – a bez zdravotných problémov!
