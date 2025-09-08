Zomrel frontman (†81) známej rockovej kapely: Bojoval s rakovinou!

LONDÝN - Vo veku 81 rokov zomrel zakladateľ a frontman britskej rockovej skupiny SuperTramp Rick Davies. Autor niekoľkých z najznámejších hitov kapely, ktorá najväčšiu slávu zažila v 70. rokoch, dlhodobo bojoval s rakovinou, kvôli ktorej skupina zrušila plánovaný návrat na pódiá, píše dnes list The Guardian.
"Dostalo sa nám cti poznať ho a hrať s ním vyše 50 rokov," napísala v nedeľnom vyhlásení skupina, ktorá vyjadrila sústrasť jeho manželke Sue Daviesovej, ktorá bola zároveň manažérkou kapely.
Davies začínal ako bubeník, neskôr sa začal venovať hre na klávesy. Kapelu založil v roku 1969, keď sa mu budúci spoluhráči ozvali na inzerát. V nasledujúcich rokoch sa autorsky podpísal pod piesne ako Goodbye Stranger či Bloody Well Right. "Rickova hudba a odkaz naďalej inšpiruje mnohých a je dôkazom toho, že veľké piesne nezomierajú a žijú ďalej," uviedla skupina.
Davies podľa svojich spoluhráčov tvoril srdce kapely svojím precíteným spevom a bezchybnou hrou na klávesy. V roku 2015 u neho lekári objavili myelom, rakovinu krvi vznikajúcu v kostnej dreni. Kvôli nutnosti agresívnej liečby kapela v tom istom roku zrušila svoje plánované európske turné.