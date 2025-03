Obrovská TRAGÉDIA: Zomrela slávna R&B speváčka... HAVAROVALA na ceste z koncertu!

(Zdroj: Profimedia)

Vo veku 63 rokov zomrela uznávaná R&B a soulová speváčka Angie Stone. Svet ju pozná vďaka hitom No More Rain (In This Cloud), Wish I Didn't Miss You či I Wanna Thank Ya, ktorú nahrala so Snoop Doggom. Okrem toho si zahrala napríklad aj vo filme s Beyoncé.

„Hlas a duch Angie Stone budú žiť navždy v srdciach tých, ktorých sa dotkla,“ uviedla jej hovorkyňa Yvonne Forbes. „Rodina v najbližšej dobe oznámi podrobnosti o pietnych aktoch,“ dodala. Ako informuje CNN, k tragédii došlo v sobotu ráno, keď sa speváčka vracala z vystúpenia v meste Mobile v Alabame. Okrem nej v aute cestovalo ďalších 9 ľudí.