DETAILY vážnej NEHODY hereckej hviezdy (61): Pred jazdou pil ALKOHOL!

RUMSON - Minulý týždeň sme na Topkách informovali o vážnej dopravnej nehode hollywoodskeho herca Dylana Walsha (61). V aute išiel práve so svojou rodinou, keď autom odrazu narazil do dvoch elektrických stĺpov. Aktuálne na verejnosť vyplávali šokujúce detaily!
DESIVÁ NEHODA hereckej hviezdy (61): S autom narazil do DVOCH elektrických stĺpov!
Incident sa odohral 17. augusta popoludní. A ako informuje TMZ, Walsh bol podľa svedkov a policajnej správy „červený a zmätený“ a sám policajtom priznal, že pred jazdou pil alkohol.
Šokujúce je, že v aute sa viezla aj jeho manželka Leslie Bourque, ich deti Hudson (12) a Amelie (13) a ďalší pasažier. Auto náhle vybočilo do protismeru a narazilo do stĺpa. Potom ešte pokračovalo v jazde a vrazilo do ďalšieho. Dvaja z pasažierov museli byť po nehode prevezení do nemocnice so sťažnosťami na bolesť.
Podľa policajnej správy svedok počul Walshovu manželku kričať: „Vyber tašku zo zadného sedadla!“, ešte pred príchodom hliadky. V kufri auta našli otvorenú chladiacu tašku plnú prázdnych a otvorených plechoviek s tvrdým alkoholickým nápojom White Claw. Herec po incidente čelí až šiestim dopravným priestupkom – medzi nimi vedenie vozidla s otvorenou fľašou alkoholu, bezohľadná jazda, prepadnutá registrácia, nebezpečná zmena jazdného pruhu či dokonca jazda po chodníku.
Walshov hovorca síce potvrdil nehodu, no verejnosť upokojil, že všetci sú už doma a sú v poriadku. „Rodina je vďačná polícii, hasičom, záchranárom aj lekárom za rýchlu pomoc,“ uviedol vo vyhlásení.