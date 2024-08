Kráľ popu sa do postele líčil: Od hudobného génia k tragickej postave

Michael Jackson (Zdroj: SITA)

Bola to azda najkontroverznejšia osobnosť v dejinách umenia. V hudbe absolútny revolucionár, vynálezca chôdze moonwalk, kráľ popu, muž so svojským štýlom obliekania, ku ktorému patrili obväzy a strieborné rukavice, a tiež milovník plastickej chirurgie. Michael Jackson by sa dnes dožil 66 rokov.

Deti, ktoré v detstve trpeli nedostatkom citu, zneužívaním a týraním, sa po celý dospelý život potrebujú niečím presadiť, preraziť, upozorniť na seba, získať si lásku a obdiv davov. Spevák, hudobník a brilantný tanečník Michael Jackson († 50), ktorý by dnes za šťastnejších okolností oslavoval 66. narodeniny, je toho priam typickým príkladom. Michael Joseph bol siedmym z deviatich detí rodičov Jacksonovcov a najmladším členom formácie The Jackson Five. Tvrdá ruka otca Josepha predĺžená remeňom a elektrickým káblom z detí síce vytrieskala to najlepšie, čo mohli predviesť na pódiu, ale zároveň z nich urobila psychicky labilných jedincov. Otec sa stal ich manažérom, museli ho začať oslovovať „Joseph“. Nadávky a bitky za chyby pri skúškach a vystúpeniach boli na dennom poriadku. Sám Michael neskôr v rozhovoroch pre médiá naznačil, že zažil aj zneužívanie. Počas účinkovania v rodinnej formácii vydal štyri albumy a keď sa zoznámil s geniálnym producentom Quincym Jonesom, jeho nesporný talent odštartoval závratnú kariéru. Album Off the Wall len potvrdil zrod hviezdy.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Reed Saxon, file)

Popri Michaelovom expresívnom speváckom prejave, vzdychoch a výkrikoch, famóznom tanečnom štýle a opulentných kostýmoch, ktorými zaujal a šokoval, bolo jasné, že je to muzikant dušou i telom. Bol autorom alebo spoluautorom väčšiny skladieb, z ktorých sa ihneď stali hity. Bol aj autorom videoklipov, z ktorých sa stal módny trend. Potom prišiel absolútny bestseller, album Thriller a po ňom Billie Jean, Bad či Beat It. O jeho živote nakrútili viacero dokumentov. Ale ako sa valila vlna obrovskej Michaelovej popularity, tak sa hudobník začal topiť v skreslenom vnímaní samého seba. Nedá sa posúdiť, či pri pohľade do zrkadla nezniesol zdedené črty svojho otca, či sa len sám sebe nepáčil alebo to už bola prejavujúca sa psychická porucha. Plastickí chirurgovia viazaní mlčanlivosťou si však na Michaelovi dobre namastili vrecká. Údajne sa tak bál starnutia, že spával v kyslíkovom stane. Údajne chcel byť belochom, čo vysvetľovalo postupné zosvetľovanie pokožky. Oficiálne šlo o kožnú chorobu vitiligo a snahu maskovať fľaky na tvári mejkapom. Dal si niekoľkokrát operovať očné viečka, čeľusť, uši a nos. Je dobre známa kauza nos, keď mu po zbabranom zákroku začala odpadávať jeho špička.

(Zdroj: SITA)

Dal si vyrovnať černošské kučery, no stále nebol spokojný. Stával sa z neho čoraz väčší čudák. Jedna z jeho manželiek, dcéra veľkého Elvisa Lisa-Marie Presley († 54) po rozvode prezradila, že Michael sa stále výrazne líčil, aby zamaskoval nerovnosti po operáciách. Dokonca aj do postele s ňou vliezol s hrubou vrstvou mejkapu na tvári a šokovane kričal, ak náhodou v spálni v noci zasvietila. Ráno po ňom ostal pôvodne biely vankúš kompletne zababraný od šminiek a maskary. Rozviedli sa po dvoch rokoch. Potom sa rýchlo oženil so zdravotnou sestrou Debbie Roweovou. Hoci splodil tri deti (Paris, Michael Joseph Prince a Blanket Prince II.), podľa všetkých náznakov sám ostal na úrovni asi desaťročného dieťaťa. Na svojom ranči Neverland hostil množstvo detí, hrával sa s nimi a spával s nimi. Psychiatri sa však neskôr vyjadrili, že jeho správanie sa nezodpovedá profilu pedofila. Spod obvinenia, že na ranči zneužíval Jordana Chandlera a syna Arvizovcov, ale aj slávneho Macaulaya Culkina, bol oslobodený. Údajným obetiam zaplatil veľké odškodné.

(Zdroj: Youtube)

Postupne prišiel čas, keď kontroverzie okolo geniálneho hudobníka prerástli do tej miery, že svet viac zaujímali jeho nové škandály ako kvalita jeho tvorby. A tá, povedzme si na rovinu, po dosiahnutí zenitu rýchlo upadala. Už v jeho skoršej tvorbe sa objavovali plačlivé motívy a príklon k dojímavému gýču (Earth Song, Heal the World). Na začiatku nového tisícročia už bol dlhšie závislý od liekov proti bolesti, liekov na spanie a upokojenie. Keď sa skončili súdne pojednávania a on sa aspoň na papieri zbavil obvinenia z pedofílie, musel sa postarať o svoje upadajúce financie. Rozhodol sa zorganizovať sériu päťdesiatich koncertov v londýnskej aréne O2. No to sa mu už nepodarilo. Zomrel nečakane 25. júna 2009 vo veku 50 rokov, iba pár dní pred návratom na koncertné pódiá s novým koncertným projektom This Is It. Skonal na predávkovanie propofolom, ktorý mu podával jeho osobný lekár Conrad Murray. Ten bol neskôr na súde viac ako doma, pretože za smrť milovaného kráľa popu predsa niekto musel byť zodpovedný. V roku 2011 Murrayho odsúdili za neúmyselné zabitie. Lekár predávkoval Jacksona silným chirurgickým anestetikom propofolom, ktorý sa nesprávne používal ako prostriedok na spanie. Murray si odsedel niečo menej ako dva roky. Kráľ popu je pochovaný na cintoríne Forest Lawn Park v Glendale v Los Angeles v súkromnej časti hrobky Great Mausoleum.