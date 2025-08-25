Filmový svet v SMÚTKU: Zomrela hviezda (†96) seriálu Sopranovci!

NEW YORK - Vo veku 96 rokov zomrel obľúbený herec Jerry Adler, známy z kultového seriálu Sopranovci či The Good Wife. Smutnú správu potvrdila jeho rodina prostredníctvom online nekrológu.
„Jerry Adler zomrel 23. augusta 2025 vo veku 96 rokov,“ píše sa na stránke. „Narodil sa 4. februára 1929 a bol obyvateľom New Yorku.“ Oficiálna príčina smrti zatiaľ nebola zverejnená, no jeho zástupca pre Page Six uviedol: „Zomrel pokojne v spánku v New Yorku.“ Adler po sebe zanechal manželku Joan Laxman, s ktorou bol ženatý 31 rokov a štyri dcéry - Alisu, Amy, Lauru a Emily.
Jerry Adler začínal na Broadwayi ako javiskový manažér legendárneho predstavenia My Fair Lady. Postupne sa presadil aj na filmovom plátne a televíznych obrazovkách. Diváci si ho môžu pamätať z filmu Woodyho Allena Manhattan Murder Mystery či z oceňovanej drámy Charlieho Kaufmana Synecdoche, New York.
Najväčšiu popularitu mu však priniesla úloha Hesha v ikonickom seriáli Sopranovci, ktorá z neho spravila obľúbenú tvár miliónov fanúšikov po celkom svete. Zaujímavosťou je, že k herectvu sa dostal pomerne neskoro. Odhalil to jeho priateľ Frank J. Reilly: „Nie je to zlé na človeka, ktorý začal hrať až v 65 rokoch.“
