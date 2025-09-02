SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny herec (†73) z filmov Tanec s vlkmi či Zelená míľa!

TORONTO - Herecký svet zasiahla mimoriadne smutná správa - vo veku 73 rokov zomrel známy kanadský herec Graham Greene, ktorý sa preslávil úlohou vo filme Tanec s vlkmi a za ktorú získal nomináciu na Oscara.
Podľa informácií portálu TMZ Greene naposledy vydýchol v nedeľu popoludní v nemocnici v Toronte. Po jeho boku stála manželka Hilary Blackmore. Správu potvrdil jeho agent Michael Greene, ktorý dodal, že Graham bol mužom s veľkým morálnym charakterom a všetko, čo robil, robil s láskou pre svojich ľudí i pre svet. „Konečne si slobodný,“ odkázal mu do neba.
Greene odštartoval hereckú kariéru začiatkom 80. rokov. Objavil sa vo filmoch ako Running Brave či Revolution s Al Pacinom, no veľký zlom prišiel až v roku 1990, keď stvárnil postavu Kicking Birda – liečiteľa kmeňa Siouxov – v oscarovom hite Tanec s vlkmi s Kevinom Costnerom. Úloha mu priniesla nomináciu na Oscara za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe, hoci nakoniec zvíťazil Joe Pesci za Mafiánov.
Po úspechu sa objavil v množstve známych filmov a seriálov – spomeňme napríklad Zelenú míľu, Twilight ságu: Nov, Wind River, Molly’s Game, American Gods či Riverdale. Fanúšikovia ho uvidia aj v niekoľkých pripravovaných filmoch vrátane trileru Ice Fall s Joelom Kinnamanom a Dannym Hustonom. Po hercovi ostala manželka Hilary Blackmore, dcéra Lilly Lazare-Greene a syn Tarlo Greene.