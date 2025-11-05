Ľudia prišli o stovky eur za zrušený Rubicon: Majiteľ firmy vyhlásil konkurz, peniaze sú fuč!

BRATISLAVA – Sľubovali nezabudnuteľný festival roka, no namiesto eufórie prišiel tvrdý pád na zem! Fanúšikovia, ktorí si v lete kúpili drahé lístky cez Ticketportal na zrušený festival Rubicon, zrejme už svoje peniaze nikdy neuvidia. Firma, ktorá za akciou stála, skončila v konkurze – a podľa všetkého nemá žiadny majetok, z ktorého by mohla škody nahradiť!
Festival Rubicon mal byť jednou z najväčších hudobných udalostí roka. Do Bratislavy mal prísť dokonca americký reper Kanye West, čo vyvolalo obrovský ošiaľ. Lístky mizli rýchlosťou blesku. Lenže... koncert sa nikdy neuskutočnil. Čo samozrejme rozhnevalo fanúšikov, ktorí si zakúpili lístky za nemalé peniaze. Organizátori najprv tvrdili, že sa všetko len presúva do Prahy, no namiesto konkrétnych dátumov prišla ďalšia rana – firma Company RV, za ktorou stojí podnikateľ Hugo Varga, išla do konkurzu. „Musel som to podľa zákona urobiť, pretože firma dlhuje viacerým veriteľom viac ako 90 dní po lehote splatnosti,“ povedal Varga pre magazín Forbes.
Záznam o konkurznom konaní bol zverejnený v registri 27. októbra. Návrh pritom nepodal žiadny veriteľ, ale sám Varga. Ako sa ukázalo, spoločnosť podľa jeho slov nevlastní žiadny majetok, takže nádej na vrátenie peňazí je prakticky nulová. Napriek tomu organizátor stále trvá na tom, že Kanye West napokon vystúpi – vraj v Prahe. Miesto ani dátum však neprezradil. Podľa neho už má s reperom podpísanú novú zmluvu a "finalizujú sa posledné detaily".
Sľubuje, že všetko vyrovná – vraj buď peniazmi, alebo náhradným koncertom: „Kto sa prihlásil o peniaze, dostane ich späť, a kto sa neprihlásil o refundáciu, dostane lístky na náhradný koncert,“ tvrdí Varga. Fanúšikovia však jeho slovám prestávajú veriť. Na internete sa množia nahnevané reakcie sklamaných ľudí, ktorí doteraz nedostali ani euro späť. Niektorí hovoria o podvode, iní už celú vec považujú za uzavretú a zmierili sa s tým, že svoje peniaze nikdy neuvidia.
Situáciu navyše komplikuje fakt, že veľká časť vstupeniek bola kúpená aj fanúšikmi zo zahraničia, čo ešte viac znižuje šancu na efektívne vymáhanie peňazí. Keď sa v lete objavila správa, že Kanyeho vystúpenie sa presúva do Prahy, vznikla dokonca petícia proti koncertu, ktorú podpísalo viac ako 15-tisíc ľudí. Dôvodom boli kontroverzné vyjadrenia rapera, ktorý sa v minulosti opakovane prezentoval antisemitskými a provokatívnymi výrokmi.
Zdá sa teda, že Rubicon sa zmenil na symbol sklamania. Miesto hviezdneho koncertu a veľkolepej show zostali po festivale len prázdne sľuby, konkurz a tisíce oklamaných fanúšikov.
