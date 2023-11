OBROVSKÝ ŽIAĽ Priateľov za Matthewom Perrym (†54): Takto si ho Ross predstavuje v nebi, Rachel sa s ním každý deň rozpráva!

Aj Ross a Rachel sa lúčia s Chandlerom (Zdroj: NBC)

Počin Priatelia možno smelo zaradiť medzi najúspešnejšie seriály všetkých čias. Šestici hlavných protagonistov priniesol nielen celosvetovú slávu a popularitu, ale aj kamarátov na celý život. Herecké hviezdy sa nikdy netajili tým, že sa mali radi takmer ako rodina.

Správy o náhlej smrti jedného z nich - Matthewa Perryho, ktorého našli 28. októbra mŕtveho vo vírivke, ich všetkých priam zdrvila. Rovnako tak aj mnohých fanúšikov. Mnohí z nich priam čakali na to, kedy budú ostatné hviezdy spomínať na Chandlera aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Včera tak urobil predstaviteľ Joeyho - Matt LeBlanc, ku ktorému zakrátko pridala Chandlerova seriálová láska Monica - Courteney Cox.

Dnes si na Matthewa takouto formou zaspomínali aj Jennifer Aniston a David Schwimmer.

„Dať zbohom nášmu Mattymu, sprevádzala šialená vlna emócií, ktoré som nikdy predtým nezažila. V určitom momente svojho života všetci zažijeme stratu. Keď ste v tomto smútku, môžete cítiť chvíle radosti a vďačnosti za to, že ste niekoho tak hlboko milovali. A my sme ho veľmi milovali. Bol súčasťou našej DNA. Vždy nás bolo 6. Bola to naša vyvolená rodina, ktorá navždy zmenila smer toho, kým sme a aká bude naša cesta,” uviedla seriálová Rachel.

Zároveň zdôraznila, že Perry veľmi rád rozosmieval ľudí. A doslova od toho, aby sa ľudia smiali, závisel jeho život. „V uplynulých týždňoch si prechádzam naše správy stále dookola. Smejem sa a plačem a potom sa opäť smejem. Nechám si ich navždy,” pokračovala vo svojom odkaze známa herečka. „Matty, veľmi ťa ľúbim a viem, že si teraz máš pokoj a nepociťuješ žiadnu bolesť. Rozprávam sa s tebou každý deň. Niekedy ťa takmer počujem, ako hovoríš Mohla by si byť ešte bláznivejšia? Odpočívaj braček. Vždy si mi vedel spraviť dobrý deň,“ uzavrela.



Svoj odkaz zosnulému priateľovi zverejnil aj seriálový Ross. „Matty, ďakujem za neuveriteľných 10 rokov smiechu a tvorivosti,” znie v úvode jeho odkazu. Zároveň vyzdvihol, akým skvelým komikom bol. „A mal si srdce. Bol si štedrý a podelil si sa oň s nami, aby sme zo šiestich neznámych ľudí mohli vytvoriť rodinu. Táto fotka zachytáva jeden z mojich najobľúbenejších momentov s tebou. Teraz sa pri pohľade na ňu usmievam a plačem zároveň. Predstavujem si ťa niekde tam hore, v rovnakom bielom obleku. Máš ruky vo vreckách, obzeráš sa okolo a pýtaš sa, či by tu nemohlo byť viac oblakov,” napísal k spoločnej momentke Schwimmer.