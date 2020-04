Hviezda Harryho Potera si súkromie stráži: Veľké odhalenie paparazzov!

Rupert Grint spravil v roku 2018 menšiu výnimku, keď v rozhovore pre The Guardian odrkyl čo-to zo svojho súkromia. Predstaviteľ čarodejníka Rona Weaseyho napríklad prezradil, že po 30. narodeninách sa občas cíti zvláštne. „Rád by som sa usadil a mal deti. A či by som dal synovi meno Ron? Je to celkom dobré meno, ale zreme nie,” poznamenal herec.

Téma detských mien je momentálne v jeho prípade ozaj aktuálna. Ako prezrádzajú paparazzi zábery z uplynulých dní, Rupert sa čoskoro stane otcom. S 28-ročnou partnerkou ich nafotili cestou na nákup a pohľad na jej guľaté bruško hovorí jasnou rečou.

Radostné správy po publikovaní fotografií potrvrdila aj hovorkyňa dvojice. „Rupert Grint a Georgia Groome vám s radosťou oznamujú, že čakajú dieťa a naďalej vás prosia o súkromie,” znie v oficiálnom stanovisku. Herec a jeho 28-ročná partnerka sú spolu od roku 2011. Istý čas sa špekulovalo, že sú z nich už aj manželia, avšak doteraz sa k tomu jasne nevyjadrili.