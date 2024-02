Rupert Grint nikdy nevidel svoju scénu s pavúkmi v lese: 9 zaujímavostí z Harry Potter a tajomná komnata

Modrý Ford Anglia, na ktorom Ron a Harry odleteli do Rokfortu, je v skutočnosti presnou kópiou auta, ktorým autorka J.K. Rowlingová a jej najlepšia kamarátka jazdili do školy. Rowlingová použila auto najskôr v knihe, neskôr sa s tvorcami zhodla na jeho vsadení aj do filmu.