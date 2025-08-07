Nebezpečné šaty Heidi Klum: NABOMBOVANÝ dekolt... Div, že jej prsia nevyskočili!

LOS ANGELES - Heidi Klum má síce 52 rokov, no svojim vzhľadom by strčila do vrecka aj o generáciu mladšie ženy. Dokázala to aj v týchto dňoch v populárnej talkshow Jimmyho Fallona, kam dorazila v skutočne nebezpečných šatách. Div, že jej prsia nevyskočili!
Heidi Klum, 52-ročná kráska s večne mladým vzhľadom, prijala pozvanie do talkshow Jimmyho Fallona a na legendárnom gauči v losangeleskom štúdiu predviedla poriadne horúci moment. Keď sa usádzala v ultra tesných šatách s hlbokým, opereným výstrihom, takmer došlo k módnej havárii. Jej nabombovaný dekolt len-len, že „neušiel“ spod kontroly!
Sama Heidi celú situáciu neskôr odľahčila tým, že za tesný korzet viní svoje „prázdninové stravovanie“. Nuž, aj supermodelky si občas doprajú. Diváci však môžu byť len radi – nečakané momenty ako tento robia zábavné relácie ešte zábavnejšími. A hoci k úplnej nehode nedošlo, zmyselné šaty a žiariaca Heidi boli tou najlepšou pozvánkou na sledovanie.
