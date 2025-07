Hudobný svet v SLZÁCH: Zomrel spevák (†69) z Iron Maiden!

(Zdroj: Getty Images)

Hudobný svet prišiel o ďalšiu výraznú osobnosť. Vo veku 69 rokov zomrel po boji s rakovinou Paul Mario Day, pôvodný spevák legendárnej britskej heavymetalovej skupiny Iron Maiden, píše theguardian.com. Smutnú správu potvrdili členovia jeho ďalšej kapely More. Day sa stal súčasťou Iron Maiden koncom roka 1975, keď ho do kapely prijal basgitarista Steve Harris.

Prvé koncertné vystúpenie absolvovali v roku 1976 v londýnskom Poplare, neskôr si vybudovali stálu scénu v krčme v neďalekom Stratforde. V skupine však vydržal len 10 mesiacov – podľa Harrisovho názoru mu chýbala potrebná energia a charizma. „Steve mi hovoril: ‚Musíš byť lepší. Musíš byť viac v kontakte s publikom. Musíš byť dominantný. Musíš byť hrdina.‘ A ja som s ním súhlasil, ale nevedel som, ako to dosiahnuť," spomínal na svoj odchod Day.

„Dostával som varovania asi tri mesiace: ‚Daj sa dokopy. Daj sa dokopy.‘ A ja som to chcel, len som nevedel ako. Takže vtip je v tom, že najhoršia skúsenosť bola zároveň tou najväčšou lekciou, lebo keď som dostal to oznámenie a cítil som sa úplne zničený, zmenilo ma to," bol si vedomý upozornení, ktoré dostával. Podľa jeho slov bola kapela v tom čase ešte len na začiatku k sláve.