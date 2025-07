BIZARNÉ odovzdávanie cien: Herečka (65) DOLE BEZ a... Totálna MÓDNA POHROMA!

(Zdroj: SITA)

Las Culturistas Culture Awards je každoročnou parodickou ceremóniou, ktorú vedú Matt Rogers a Bowen Yang, hostia a tvorcovia podcastu Las Culturistas. Jej cieľom je osláviť "ikony a najzásadnejšie momenty kultúry roku" hravou formou. No a v takomto duchu poňali niektorí hostia aj svoje outfity.

Herečka Allison Janney šokovala, keď sa na "červenom koberci" objavila v outfite, ktorý pôsobil akoby bol nedokončený. Vyzeralo to, že si 65-ročná hviezda zabudla obliecť spodný diel oblečenia - mala na sebe len akési sako, a čierne nohavičky, chýbali jej nohavice či sukňa. Treba však povedať, že Allison si so svojou postavou takýto model rozhodne môže dovoliť. Zvýraznilo jej to štíhle nohy.

Allison Janney (Zdroj: SITA)

Speváčka Remi Wolf sa pri výbere svojho outfitu úplne odtrhla z reťaze. Skombinovala totiž kúsky, ktoré by dokopy nedal zrejme nikto... Okrem nej. Červené tričko s ručne dopísaným nápisom Superstar, doplnila priesvitnou červenou tylovou sukňou, pod ktorú nahodila bodkované nohavice a celé to zabila leopardím klobúkom. Totálny úlet!

Remi Wolf (Zdroj: SITA)

Pomyselnú cenu pre módnu pohromu večera si Remi Wolf delí s komičkou Megan Stalter. Tá sa zjavne tiež rozhodla za každú cenu vytŕčať z davu, no pri výbere oblečenia nemala práve najšťastnejšiu ruku. Školácku skladanú minisukňu totiž doplnila topom, ktorý vytvorila zo zlepených kartónov od plechoviek známeho colového nápoja. Do doplnila masívnymi bielymi sandálmi a účesom, ktorý by sa hodil do čias baroka. Neuveriteľné kombo!

Megan Stalter (Zdroj: SITA)