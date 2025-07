Slávny spevák (84) šokuje: Už neplánuje turné... Slová o SMRTI

Cliff Richard (Zdroj: SITA/Victoria Jones/PA via AP)

Legendárny britský spevák Cliff Richard, ktorý patrí medzi najväčšie hudobné ikony posledných desaťročí, prekvapil fanúšikov úprimným vyhlásením o budúcnosti svojej koncertnej kariéry. Len pár mesiacov pred tým, ako oslávi 85. narodeniny, naznačil, že nadchádzajúce turné Can’t Stop Me Now by mohlo byť jeho posledným, píše portál mirror.com.

„Neviem,“ odpovedal Cliff na otázku, či sa po tomto turné ešte vráti na pódium. „Možno budem budúci rok mŕtvy! Takže už nad tým ani nepremýšľam. Je to jednoducho tak. Ako starnem, možno nebudem schopný vystupovať, takže to neviem sľúbiť…“ uviedol. Spevák otvorene priznal, že koncertovanie je pre neho čoraz náročnejšie. „Jediné, čo budem musieť pravdepodobne jedného dňa vzdať, je koncertovanie. Je to veľmi únavné a nikdy neviete, keď sa ráno zobudíte, či vám ešte hlas funguje,“ povedal.

Hoci Richard stále srší energiou, uvedomuje si, že čas sa nedá zastaviť. „Nechcem byť 85-ročný chlap, ktorý sa snaží správať ako 18-ročný,“ priznal. Cliff Richard je na hudobnej scéne viac než 65 rokov a predal cez 260 miliónov albumov po celom svete. Je jediným umelcom, ktorý mal album v top 5 v ôsmich rôznych dekádach. Aj keď spevák v minulosti vyhlásil, že o odchode do dôchodku neuvažuje, jeho najnovšie slová vyvolali obavy.