Ricky Martin ODIŠIEL uprostred rozhovoru: Naložil moderátorovi... Ty HAJZ*L!

Ricky Martin (Zdroj: SITA)

MIAMI - Jedna nevhodne položená otázka stačila na to, aby sa Ricky Martin zdvihol, strhol si mikrofón a odišiel uprostred rozhovoru. Moderátorovi poriadne naložil!

V novom rozhovore sa moderátor Billy Bush vrátil k jednej z najrozporuplnejších chvíľ svojej kariéry – k incidentu s Rickym Martinom, ku ktorému došlo začiatkom 2000-tych rokov počas rozhovoru pre Access Hollywood. Ako uviedol v podcaste Literally! With Rob Lowe, spomína si na moment, keď sa speváka nevhodne opýtal na jeho sexualitu. Bush prezradil, že pred rozhovorom sa rozprával s viacerými ľuďmi v hotelovom lobby bare, ktorí sa pýtali: „Či si gay?“

Túto otázku následne preniesol do rozhovoru s Martinom. Reakcia bola okamžitá: „On stuhol v kresle a povedal: ‘Čo?’ A ja som si v duchu hovoril: ‘No, do r*ti,’“ spomína Bush. Martin mu následne povedal: „Ty hajz*l,“ a strhol si mikrofón. To však nebolo všetko. Podľa Busha spevák ešte dodal: „Chceš svoju titulku… Ty odpad.“ Následne odišiel z natáčania, zatiaľ čo Bush a jeho tím zostali v šoku. „Do r*ti,“ pomyslel si moderátor, zatiaľ čo jeho producent spanikáril: „Toto je hrozné.“

Zobraziť galériu (16) (Zdroj: Youtube/Literally! with Rob Lowe)

Bush bol kvôli rozhovoru v Miami, no už čoskoro po incidente mu volali nadriadení z Los Angeles a ostro ho pokarhali. V reflexii na situáciu povedal: „Nie som v biznise, kde by som mal ubližovať ľuďom. Snažím sa pochopiť, kto som a kam smerujem. A človek v živote potrebuje možnosť robiť chyby.“ Po nepríjemnej situácii sa Bush vrátil za Martinom a ospravedlnil sa. Ricky Martin sa verejne priznal k svojej homosexualite až v roku 2010.