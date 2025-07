Mladá herečka na premiére Dextera: Zatienila všetkých... Svojimi CHLPATÝMI PAZUCHAMI!

(Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Na červenom koberci to opäť vrelo! Zatiaľ čo väčšina hviezd stavila na osvedčenú eleganciu a bezchybný vzhľad, mladá herečka Emily Kimball (29) spôsobila poriadny rozruch. Jej výber stylingu síce zaujal, no pozornosť strhla najmä niečím úplne iným...