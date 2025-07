Z modrookého fešáka PLEŠATÝ DIABOL: Slávny herec zmenený na NEPOZNANIE!

Nicholas Hoult (Zdroj: SITA)

Z Houltovho charizmatického pohľadu, hustých vlasov a elegantného šarmu zostala len... diabolská aura. A presne to ho nadchlo! „Keď mi James Gunn zatelefonoval s ponukou hrať Lexa, škodoradostne som sa zachichotal – tak trochu diabolsky,“ priznal sa Hoult so smiechom. Pôvodne sa pripravoval na postavu samotného Supermana. Ale osud to zariadil inak: „Intuícia mi vravela, že sa hodím skôr na Lexa. A keď mi ho James ponúkol, všetko do seba zapadlo. Bol som nadšený, dojatý…“

Hoult pritom nechcel len „robiť niečo iné za každú cenu“. Jeho Lex je uhladený, elegantný boss so svalmi a autoritou. „Lex verí, že by Supermana zvládol aj bez schopností. A ja som chcel, aby to z neho bolo cítiť.“ Na výzore spolupracoval s tímom make-upu, ktorý pozná z X-Menov, a legendárnou kostýmovou návrhárkou Judiannou Makovsky. „Chcel som, aby pôsobil silno, trochu inak, ale prirodzene.“ Výsledok? Z Houlta je neodolateľne chladný diabol, ktorý ti vlezie do hlavy skôr, než stihneš povedať „Metropolis“. A čestne – ešte nikdy nevyzerala plešina tak sexi.

Nicholas Hoult ako Lex Luthor (Zdroj: Continental film)

Zľava: David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Laneová), Nicholas Hoult (Lex Luthor) (Zdroj: Continental film)