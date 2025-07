Trapas Hugha Granta: Podpisuje sa na ňom STAROBA?!

Herec Hugh Grant. (Zdroj: SITA)

Atmosféra štvrťfinále Wimbledonu bola pre herca Hugha Granta zjavne až príliš pokojná — alebo jednoducho nudná? Slávny britský herec predviedol počas televízneho prenosu poriadne faux pas. Kamery BBC ho totiž zachytili, ako si v kráľovskej lóži zdriemol – a to len pár minút po tom, čo sa s úsmevom rozprával s kráľovnou Camilou.

Grant, ktorý prišiel do All England Clubu po boku svojej manželky Anny Eberstein, pôsobil spočiatku sviežo. No niečo sa zjavne zmenilo – možno prišlo letné dusno, možno únava z predošlého večera… alebo len jednoducho vek? Zábery, na ktorých herec drieme, sa okamžite rozšírili po sociálnych sieťach a neobišli sa bez ironických komentárov: „Na Hugha Granta je toho jednoducho už trochu priveľa."

Zatiaľ čo Hugh spal, ostatní hostia si zápas medzi Novakom Djokovičom a Talianom Flaviom Cobollim vychutnávali naplno. Medzi prominentnými hosťami nechýbala Hannah Waddingham ani Emily Atack. Jack Whitehall so snúbenicou Roxy Horner si užili zápas ako romantické rande. Tak čo, dobieha herca jeho vek? Hugh Grant má dnes 64 rokov a každopádne, Wimbledon 2025 bude preňho určite nezabudnuteľný… aj keď len zo záznamu.

(Zdroj: BBC)