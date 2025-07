Horúca debata na európskej pôde: Sociálne siete len od 16 rokov, Slovensko iniciatívu víta a podporuje!

Europoslanci začali diskusiu o zákaze sociálnych sietí pre mladších ako 16 rokov. (Zdroj: gettyimages.com)

Prezentovanie nových ideí do sféry kybernetického vplyvu v kontexte tejto témy priniesol portál Euractiv, ktorý sa zameral aj na postoj Slovenska. Overovanie veku a regulácia sociálnych sietí by sa mala týkať ľudí do 16 rokov a nastúpiť by malo aj okresanie návykového dizajnu týchto aplikácií.

Diskusiu podporujú silní hráči

Voľný prístup detí na tieto siete by tak bol už regulovaný európskou legislatívou. Iniciatívu už skôr priniesli Francúzi či Gréci. Tému reálneho overovania veku by mala aktívnejšie podporovať aj naša krajina. Zhodli sa na tom predstavitelia vlády a aj europoslanci. Sektor mobilných operátorov sa tiež vyjadril kladne. Ide o balík opatrení na obmedzenie škodlivého vplyvu digitálnych platforiem na duševné zdravie detí a mladistvých.

Aplikáciu budú testovať v piatich krajinách

Svoje povedala aj Európska únia, ktorá v pondelok 14. júla zverejnila nové usmernenia v rámci aktu o digitálnych službách (DSA). Venujú sa práve ochrane tejto skupiny ľudí. Riešením má byť predstavenie prototypu aplikácie, ktorá bude overovať vek používateľa a webovým stránkam nebude zdieľať citlivé údaje. Tento hybrid bude zatiaľ testovať Dánsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko a Španielsko.

Aj Slováci sú za návrh

"Podporujeme otvorenie diskusie o zavedení jednotnej európskej vekovej hranice pre prístup na sociálne siete," odkazuje ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Tento rezort by sa v problematike na Slovensku angažoval najbližšie. "Na základe skúseností zo Slovenska navrhujeme ako vhodný východiskový vek 16 rokov," konštatuje rezort.

Rezort však uprednostňuje najskôr širokú diskusiu k tomuto návrhu. "Najmä pokiaľ ide o deti do 15 rokov. Tento zámer podporujeme, no zároveň uvádzame, že samotné stanovenie vekovej hranice nestačí," odkazuje ministerstvo. Chcú aj väčšiu mediálnu gramotnosť.

"Vzhľadom na charakter online priestoru a hrozieb a rizík vyskytujúcich sa v ňom, je v zásade nemožné, aby Slovensko prijalo akékoľvek efektívne opatrenia bez toho, aby boli súčasťou opatrení a politík minimálne na úrovni Európskej únie," povedal pre Euractiv Henrich Krejčí, výkonný riaditeľ Asociácie mobilných operátorov Slovenska.