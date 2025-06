Robbie Williams ŠOKUJE: Pyžamo, RUŽOVÁ kabelka, TRBLIETAVÉ okuliare... Vyzerá ako Elton John!

Robbie Williams (Zdroj: SITA)

PARÍŽ - V minulosti si Robbie Williams (51) pestoval imidž zlého chlapca. No od toho už zdá sa úplne upustil. Na Parížskom týždni módy úplne šokoval svojim outfitom - pyžamo, ružová kabelka, trblietavé okuliare... Vyzeral úplne ako Elton John (78)!

V utorok 24. júna v Paríži odštartoval tradičný týždeň módy. Potrvá ešte do nedele, no a v hlavnom meste Francúzska sa pomaly striedajú tie najväčšie celebrity z celého sveta. Najnovšie trendy v móde si nenechal ujsť ani hviezdny Robbie Williams. Ten si v minulosti pestoval imidž "zlého chlapca". No zdá sa, že toto je už dávno minulosťou.

Aktuálne sa spevák pasoval do úlohy módnej ikony. V parížskom Hôtel de Jobo na aktuálnom týždni módy predstavil svoju novú kolekciu oblečenia "The Hervily Bills", ktorá je inšpirovaná mestom Beverly Hills. No a hudobná hviezda predviedla pomerne nečakané kúsky. Oblečené mal zeleno-ružovo-biele saténové pyžamo, ktoré doplnil ružovou kabelkou a čiernymi trblietavými slnečnými okuliarmi.

Doslova na prvý pohľad pripomínal ikonického Eltona Johna, ktorý je známy práve takýmto štýlom obliekania. Veď posúďte sami!