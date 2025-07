Ehm, POMÝLILA si ročné obdobie? Hviezdna Dua Lipa v Paríži... Na večeru vybehla v KOŽUCHU!

Dua Lipa (Zdroj: SITA)

Dnes vo Francúzsku štartuje Parížsky týždeň módy a potrvá do štvrtoka 10. júla. Počas prehliadok budú predstavené najnovšie kolekcie haute couture od popredných svetových módnych domov, ktoré predstavia svoje kolekcie na jeseň a zimu 2025. V Paríži však stále vládne horúce letné počasie...

Ani to však hviezdnu Dua Lipu zrejme neodradilo od toho, aby sa už večer pred štartom Fashion weeku obliekla do prezentovanej kolekcie. Paparazzi totiž speváčku nafotili v uliciach Paríža, ako má namierené do známej japonskej reštaurácie oblečená v outfite, ktorý by sa oveľa viac ako na júlový večer, hodili na december - zababušená totiž bola v hrubom, dlhom kožuchu.

Fanúšikovia i okoloidúci sa nestačili čudovať. Zatiaľ čo sa v Paríži teploty v ten deň pohybovali okolo 24 °C, Dua pôsobila, akoby sa pripravovala na zimný večierok. Napriek netradičnému výberu oblečenia jej sebavedomé vystupovanie a úsmev dokázali, že pre módnu ikonu jej formátu platí: štýl pred pohodlím – za každého počasia!

(Zdroj: Profimedia)