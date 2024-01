NOVÝ PÁRIK v šoubiznise! Sexica Dua Lipa zbalila známeho herca

Dua Lipa (Zdroj: SITA)

Správy o tom, že dvojica tvorí zamilovaný pár priniesol portál Page Six. Špekulácie sa objavili krátko po tom, ako sa v stredu večer spoločne zabávali na afterparty po premiére nového seriálu Master of The Air, v ktorom on účinkuje. Zdroj z ich okolia v reakcii na to potvrdili, že spolu randia. „Je to čerstvé, ale sú do seba zbláznení,” uviedol.

Callum Turner (Zdroj: SITA)

Callumovi sa darí nielen v súkromí, ale aj po profesijnej stránke. Pod spomínaný seriál Master of The Air sa ako výkonní producenti podpísali Tom Hanks a Steven Spielberg. Hviezdi tiež v Clooneyho novinke The Boys in the Boat. Účinkoval tiež v sérii Fantastické zvery.

V minulosti randil s kolegyňou Vanessou Kirby. Dua Lipa má za sebou nevydarený vzťah s Anwarom Hadidom. Spájaná bola aj s Jackom Harlowom a Trevorom Noahom.