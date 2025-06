ROZCHOD Katy Perry a Orlanda Blooma? Speváčka šokovala na koncerte... A TOTO je vraj PRÍČINA!

(Zdroj: SITA)

SYDNEY - Katy Perry (40) a Orlando Bloom (48) tvoria s krátkou pauzou pár už celých 9 rokov. Zdá sa však, že v ich zdanlivo harmonickom vzťahu to začalo škrípať. Špekuláciám nahráva aj speváčkina poznámka o rozchode, ktorú zahlásila na koncerte v Sydney. A toto je vraj dôvod ich ťažkej krízy!

Katy Perry a Orlando Bloom boli považovaní za jeden z najkrajších párov svetového šoubiznisu. Dvojica sa zoznámila v januári 2016 na afterpárty Zlatých glóbusov a mimo krátkej pauzy v roku 2017, tvoria pár dlhých 9 rokov. Za ten čas sa stihli zasnúbiť a v roku 2020 sa im narodila dcérka Daisy Dove.

V poslednom období sa však čoraz viac začína hovoriť o vážnej kríze v ich vzťahu. V minulosti absolvovali párovú terapiu, aby prekonali napätie v ich vzťahu, navyše sa herec netají tým, že ich životné a kreatívne predstavy sa líšia a ich vzťah je "veľmi výzvový". Už vo februári minulého roka sa špekulovalo o rozchode z dôvodu nesúrodosti životných ciest.

Vtedy vraj dvojica bola pripravená na vzťahu pracovať ďalej. Aktuálne sa však klebety o problémoch začali šíriť opäť. A dôvodom má byť fakt, že Katy je sklamaná a frustrovaná z neúspechu jej najnovšieho albumu s názvom 143 a neuspokojivého predaja lístkov na jej svetové turné Lifetimes. Orlando sa vraj nejaký čas snažil byť podporujúcim partnerom, no už toho má vraj dosť.

„Trávia spolu stále menej času. Úplne sa odcudzili a majú iné životy. Je s nimi koniec,“ prezradil zdroj. Herca má navyše trápiť aj fakt, že ani 6 rokov od zásnub nie sú svoji. A že to má byť medzi nimi naozaj zlé, vraj napovedajú aj poznámky, ktoré Katy vypúšťa počas koncertov. Jednu takú povedala aj v utorok večer na koncerte v Sydney.

Niekto jej podal balenie čokoládových sušienok Tim Tams. No a Katy vtedy zahlásila: „Táto pieseň je o rozchode a tento Tim Tam ma zachránil,“ zahlásila speváčka počas krátkej pauzy. A mnohí v tomto jej výroku našli hlbší odkaz. Zdroj pre PageSix dokonca prezradil, že dvojica čaká už len do konca speváčkinho turné. To vyvrcholí v decembri 2025. „Je po všetkom. čakajú, kým turné skončí, predtým, nech sa rozídu,“ uviedol zdroj.

