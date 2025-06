Toto Katy Perry ZLOMÍ SRDCE: Len teraz sa rozišli a... Orlando Bloom má už v náručí INÚ!

(Zdroj: Profimedia/SITA)

BENÁTKY - V uplynulých týždňoch sa čoraz viac šuškalo o tom, že vzťah Katy Perry a Orlanda Blooma si prechádza výžnou krízou. Skloňovalo sa aj slovo rozchod, ktoré v týchto dňoch nabralo na vážnosti. Dvojica sa po takmer 9 rokoch vzťahu rozišla... No a herec veľmi nezaháľa - už teraz sa "túli" k inej!

Celý svet aktuálne sleduje svadbu storočia miliardára Jeffa Bezosa a jeho snúbenice Lauren Sanchez. Na chvíľu ju však zatienila správa o rozchode hviezdnej dvojice Katy Perry a Orlanda Blooma. Dvojica si povedala zbohom po takmer 9 rokoch spoločného života. Hercova účasť na spomínanej svadobnej oslave je tak aktuálne pod ešte väčším dohľadom paparazzov.

No a tým sa podarilo nafotiť niečo, čo Orlandovu čerstvú expartnerku určite nepoteší. Veď od verejného oznámenia ich rozchodu uplynuli ešte len 3 dni a on sa už túli k inej. Talianskym fotografom sa herca podarilo nafotiť v momente, keď hostia kvôli nečakanej búrke museli opustiť predsvadobnú oslavu. No a Bloom si zjavne užíval vášnivý večer v spoločnosti neznámej ženy.

Naskočil do vodného taxíka spolu s niekoľkými dámami, vrátane nápadnej ženy v trblietavých zelených šatách. No a na palube lode ju čerstvo rozídená hviezda objímala, pričom sa spolu smiali. FOTO ako dôkaz!

