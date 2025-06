Slávny moderátor skončil v nemocnici: STRACH z rakoviny!

Jeremy Clarkson (Zdroj: SITA/Evan Agostini/Invision/AP, File)

Jeremy Clarkson sa podelil o skúsenosť zo svojej osemhodinovej návštevy nemocnice, počas ktorej absolvoval sériu vyšetrení prostaty kvôli obavám z možnej rakoviny. Moderátor začal svoje zdravie brať omnoho vážnejšie po zdravotných problémoch z minulého roka, keď, ako sám uviedol, bol len pár dní od smrti. Prezradil, že pravidelne podstupuje komplexnú zdravotnú prehliadku. Počas prehliadky sa podrobil viacerým testom vrátane kardiovaskulárnych a pečeňových vyšetrení, ultrazvuku či magnetickej rezonancie.

Všetky výsledky dopadli dobre – až kým neprišlo na kontrolu prostaty. Vyšetrenie prostaty prebieha tak, že lekár vkladá prst do konečníka pacienta, aby posúdil stav. „Dokážu odfotiť vaše srdcové komory a každý kúsok mozgu, ale keď chcú zistiť, čo sa deje s prostatou, ktorá sídli v anuse, lekár tam z nejakého dôvodu musí strčiť prst. Jediné, čo si môžem myslieť, je, že ho to proste baví," napísal vo svojom stĺpčeku pre The Sunday Times. Bývalý moderátor Top Gear zároveň priznal, že si uvedomuje dôležitosť takéhoto vyšetrenia a je ochotný ho podstúpiť, len aby mal istotu, že ráno nebude mŕtvy.

„Pravda je, že tieto veci musíme vedieť. Príliš veľa mojich priateľov dostalo rakovinu prostaty a pritom stačí len chvíľka nepríjemnosti, aby sa to zachytilo včas. Vyjde vám, že ste v poriadku, lekár je spokojný a ide domov. Čo na tom nie je dobré?“ dodal. „Odišiel som domov veľmi šťastný, pretože prvotné vyšetrenia a snímky ukazujú, že všetko je v poriadku. A poviem vám, nič vám nezlepší deň viac ako istota, že nezomriete zajtra ráno," uzavrel.