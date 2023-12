Známy moderátor bojuje so zdravotnými problémami: Prehovoril o vážnej diagnóze!

Jeremy Clarkson doplatil na svoje urážlivé komentáre. (Zdroj: SITA/Evan Agostini/Invision/AP, File)

LONDÝN - Prehovoril o svojom zdravotnom stave. Britský moderátor Jeremy Clarkson (63) sa so svojimi fanúšikmi podelil o obavy, ktoré mu spôsobuje jeho fyzický stav. Podľa jeho slov sa totiž bojí, že by mohlo ísť o vážnu chorobu.

Jeremyho Clarksona poznajú mnohí fanúšikovia ako moderátora známych motoristických relácii Top Gear či The Grand Tour. Okrem toho je však aj novinárom a spisovateľom, čo okrem iného dokazuje aj vo svojej rubrike v novinách The Sunday Times.

Práve v nej prehovoril o svojom zdravotnom stave, ktorý nie je ideálny. Podľa jeho slov ho trápi viacero problémov a okrem toho má obavy, že jeho zhoršené zdravie môže byť spôsobené vážnou chorobou.

Jeremy Clarkson (Zdroj: SITA)

„Počas mojich prechádzok so synom sa často stáva, že stratím dych. Keď počúvam, že muž v mojom veku by mal spraviť 10-tisíc krokov za deň, tak si neviem predstaviť, ako by som to mal spraviť," povedal podľa Mirror moderátor.

Jeho najväčším zdravotným problémom je zlý sluch, avšak doktori mu povedali, že strata sluchu môže mať prepojenie s demenciou. „Väčšina môjho tela už nefunguje tak, ako by mala. Na jednej z prehliadok mi však povedali, že strata sluchu zdvojnásobí šancu, že dostanem demenciu," doplnil Clarkson.

Jeremy Clarkson (Zdroj: Profimedia)