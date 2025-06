Hudobný svet v slzách: Zomrel líder známej kapely... Po dlhom boji s vážnou chorobou!

(Zdroj: Getty Images)

KALIFORNIA - Sly Stone, hudobný vizionár a líder prelomovej kapely Sly and the Family Stone, zomrel vo veku 82 rokov. Jeho tvorba zásadne ovplyvnila podobu funku, soulu aj rocku. Stoneov život bol plný hudobných úspechov, ale aj osobných bojov, ktoré však nezatienili jeho trvalý vplyv na muziku.

Vo veku 82 rokov zomrel Sly Stone, zakladateľ a frontman formácie Sly and the Family Stone – kapely, ktorá zásadne ovplyvnila vývoj funku, soulu, R&B, rocku aj psychedelickej hudby. „S hlbokým zármutkom oznamujeme úmrtie nášho milovaného otca, Slya Stonea zo Sly and the Family Stone,“ uviedla rodina vo vyhlásení.

„Po dlhej bitke s CHOCHP a ďalšími zdravotnými ťažkosťami Sly zomrel v pokoji, obklopený svojimi troma deťmi, najbližším priateľom a širšou rodinou," dodali. Skupina Sly and the Family Stone vznikla v roku 1967 ako jedinečný projekt, ktorý spojil čiernych aj bielych hudobníkov, mužov aj ženy – nielen ako spevákov, ale aj ako hráčov na nástroje. Kapela sa rýchlo preslávila hitmi ako Dance to the Music, Everyday People.

V 70. rokoch začali Slyove problémy s drogami, ktoré ovplyvnili jeho tvorbu aj vzťahy v kapele. V roku 1975 sa skupina rozpadla. Napriek osobným ťažkostiam jeho vplyv pretrval. V roku 1993 bol uvedený do Rock’n’rollovej siene slávy, v roku 2017 získal cenu za celoživotné dielo. V roku 2023 vydal memoáre Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin). Rodina oznámila, že Sly pred smrťou dokončil scenár k filmu o svojom živote.

A Statement From The Family of Sly Stone: It is with profound sadness that we announce the passing of our beloved dad,... Posted by Sly & The Family Stone on Monday, June 9, 2025

Čo je CHOCHP?

Je to skratka pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Ide o dlhodobé ochorenie, ktoré zužuje dýchacie cesty a spôsobuje problémy s dýchaním. Najčastejšie je spôsobené dlhodobým fajčením, ale prispieť môžu aj znečistené ovzdušie alebo genetické faktory. CHOCHP je nevyliečiteľná, ale dá sa liečiť a spomaľovať jej progres pomocou liekov, inhalátorov, rehabilitácie a zmeny životného štýlu.