Vážne zdravotné problémy slávneho moderátora: Podstúpil náročnú operáciu... Mal som obrovské šťastie!

Jeremy Clarkson je fanúšikom známy vďaka jeho pôsobeniu v obľúbenej šou Top Gear. Okrem toho sa však venuje aj písaniu a pre Sunday Times opísal svoje náročné obdobie, počas ktorého bojoval s vážnymi zdravotnými problémami.

Po tom, ako sa vrátil z dovolenky, sa cítil zle, cítil tlak v hrudníku a mravčenie v ľavej ruke. Kvôli tomu sa rozhodol vyhľadať doktorov, čím predišiel veľkým problémom. „Nemal som infarkt. Ale keby som si to nemyslel, tak by ma nikdy neposlali do nemocnice," uviedol Clarkson. „Ukázalo sa, že jedna z artérii bola úplne upchatá a druhá sa k tomu blížila," opísal svoj problém známy moderátor.

Ten už má našťastie po operácii a podľa jeho slov mal obrovské šťastie. „Hneď na ďalšie ráno som išiel domov a teraz už o tom píšem a hovorím si, že som mal obrovské šťastie," uviedol Clarkson, ktorý by tak už mal byť z najhoršieho vonku.

